سعر جرام الذهب اليوم يسجل 2040 جنيها للجرام عيار 21

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب ، اليوم الجمعة 24 مارس 2023 في مصر، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2040 جنيها مع تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية لمستويات عند 1994 دولارا.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2040 جنيها.

عيار 18 يسجل 1749 جنيها.

عيار 24 يسجل 2331 جنيها.

الجنيه الذهب 16320 جنيها.

اونصة الذهب 1994 دولارا.

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة، في تداولات هادئة لتظل بالقرب من أعلى مستوى سجلته يوم أمس، عندما طرقت أبواب المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة من جديد، وفي طريقها لتسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي لتحقق الاستفادة من زيادة الاقبال على الملاذ الآمن في الأسواق، وفق gold Bullion ويتداول الذهب في البورصة العالمية عند المستوى 1994 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 1.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2003.22 دولار للأونصة.

الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى منذ عام مطلع هذا الأسبوع عند 2009.69 دولار للأونصة، يأتي هذا في ظل تزايد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في الأسواق منذ انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما حقق مكاسب للذهب تصل إلى 170 دولار منذ بداية الأزمة وحتى الآن.