زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إيران

وكالات الأنباء

أفاد المركز الأوروبى المتوسطى لرصد الزلازل (EMSC)، اليوم الجمعة، بتسجيل هزات أرضية فى إيران بقوة 5.3 درجة.

ووفقا لمعطيات المركز، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، وقع مركز الهزات الأرضية على بعد 35 كيلومترا جنوب مدينة خوى الإيرانية (تقع شمال غرب إيران ويبلغ عدد سكانها 175 ألف نسمة).

وأشار بيان المركز الأوروبي المتوسطي، إلى أن بؤرة الزلزال وقعت على عمق 30 كلم.

ولم ترد حتى الآن، أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بسبب هذه الهزات الأرضية.

والأحد الماضى، ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر، مدينة "خشت" التابعة لمحافظة فارس جنوب غربي إيران.

ونقلت وكالة إرنا، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن زلزال مدينة خشت وقع على عمق 17 كم عن سطح الأرض.

وأكد مرصد الزلازل الإيراني، أن مركز الزلزال الأخير كان عند التقاء خطي العرض 76.29 والطول 21.51 درجة، مشيرا إلى أنه لم ترد أي تقارير بوقوع أضرار محتملة جراء الزلزال، حتى الآن.