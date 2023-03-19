زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر يضرب محافظة فارس الإيرانية

وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر، مدينة "خشت" التابعة لمحافظة فارس جنوب غربي إيران، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن زلزال مدينة خشت وقع عند الساعة 11:58:45 صباح اليوم، وعلى عمق 17 كم عن سطح الأرض.

وأكد مرصد الزلازل الإيراني أن مركز الزلزال الأخير كان عند التقاء خطي العرض 76.29 والطول 21.51 درجة، مشيرا إلى أنه لم ترد أي تقارير بوقوع أضرار محتملة جراء الزلزال، حتى الآن.