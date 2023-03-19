اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 مارس 2023 06:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر يضرب محافظة فارس الإيرانية

الأحد، 19 مارس 2023 05:14 م
زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر يضرب محافظة فارس الإيرانية زلزال
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر، مدينة "خشت" التابعة لمحافظة فارس جنوب غربي إيران، اليوم الأحد.
 
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن زلزال مدينة خشت وقع عند الساعة 11:58:45 صباح اليوم، وعلى عمق 17 كم عن سطح الأرض.
 
وأكد مرصد الزلازل الإيراني أن مركز الزلزال الأخير كان عند التقاء خطي العرض 76.29 والطول 21.51 درجة، مشيرا إلى أنه لم ترد أي تقارير بوقوع أضرار محتملة جراء الزلزال، حتى الآن.

زلزال

إيران

زلزال فى إيران

محافظة فارس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة