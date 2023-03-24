رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان يبحث إجراءات ضبط الأسواق خلال رمضان

عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عددا من الاجتماعات مع ممثلى الوزارات والهيئات المختلفة لبحث إجراءات الحفاظ على استقرار أسعار وتالسلع الغذائية خلال شهر رمضان وفترة الأعياد، حيث التقى مع وزير الاقتصاد أمين سلام، الذى أكد أن هناك العديد من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لاستقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك وفترة الأعياد بالرغم من الظروف الصعبة وعدم استقرار سعر الدولار، وتكثيف الجولات الرقابية، لأن السوق يفرض علينا واقعا يحتاج إلى ضبط وسنتابع العمل، ليس في هذه الفترة فقط، انما هناك مرحلة انتقالية نعمل عليها على امل ان يلتزم جميع التجار بضبط الأسعار بما يمثل هذا الشهر من قيم.
وكشف ميقاتى، أن وفد صندوق النقد الدولى الذي زار لبنان اليوم جدد دعمه للبنان وأمله في أن تسريع إقرار الخطوات الإصلاحية المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق، والذي من شأنه أن يفتح أبواب الأمل للبنان أفضل وخطوات إضافية من الدعم من قبل الدول المجتمع الدولي. وفق بيان صحفى للحكومة.
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