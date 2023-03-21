جامعة الأقصر توافق على تنظيم المؤتمر العلمى الأول لكلية الطب

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، الاجتماع الدورى رقم 22 لمجلس شئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس، حيث وافق المجلس على إنشاء وحدة الأزمات والكوارث بكلية الآثار، وتكليف الدكتورة هناء أحمد عبد الهادى، أستاذ ترميم الآثار المساعد بالكلية، مديراً للوحدة.

كما وافق مجلس جامعة الأقصر، على تنظيم المؤتمر العلمى الأول لكلية طب الأقصر، تحت عنوان:" الحديث فى التعليم الطبى والممارسة الطبية"، وتحت رعاية وبرئاسة الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس الجامعة، وذلك خلال مايو المقبل، واعتمد المجلس موافقته على مشاركة كلية السياحة والفنادق، فى المؤتمر الدولي المشترك للقيادة فى السياحة، السفر، والضيافة، وأهداف التنمية المستدامة، والمزمع عقده نهاية أكتوبر المقبل بالقاهرة.

فيما ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس، ووافق المجلس على اعتماد جدول امتحانات الفرقة الرابعة بكلية الفنون الجميلة، على أن تبدأ امتحانات نهاية العام من يوم 14 مايو المقبل، وتستمر حتى يوم 3 يونيو المقبل، وتحديد المدة من 4 يونيو وحتى 9 يوليو، لمشروعات التخرج.

كما اعتمد المجلس في جلسته، جداول امتحانات نهاية العام، لفرق النقل بكلية الفنون الجميلة، على أن تبدأ من يوم 24 مايو، وتنتهي في يوم 22 يونيو، ووافق المجلس على تفعيل قسم نظم المعلومات، بكلية الحاسبات والمعلومات وبدء الدراسة بها في العام الجامعي 2023-2024.

وكان قد ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جلسة مجلس الدراسات العليا والبحوث، رقم 42، بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، وناقشت جلسة الدراسات العليا، الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا، وتم عرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير، والدكتوراة، بعدد من الكليات.

ووافق مجلس الدراسات العليا والبحوث، على تشكيل لجنة لوضع الخطة الاستراتيجية للملكية الفكرية، وآليات تنفيذها على المستوى الوطني، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وعضوية الدكتور جمال محمد كمال الدين، والسادة عمداء الكليات، ووكلاء الكليات للدراسات العليا بالجامعة، وصدق مجلس الدراسات العليا، على موافقة مجلس كلية الفنون الجميلة، على قبول دفعة جديدة بمرحلة تمهيدى الماجستير، ومرحلة تأهيلي دكتوراه بقسم الجرافيك، للفصل الأول للعام الجامعي 2022/2023.