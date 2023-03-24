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رئيسة الوزراء الفرنسية: نرفض العنف المصاحب للاحتجاجات

الجمعة، 24 مارس 2023 07:00 ص
رئيسة الوزراء الفرنسية: نرفض العنف المصاحب للاحتجاجات رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن
وكالات

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أعربت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، عن رفضها مظاهر عنف المتظاهرين، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية أن 123 شرطيا أصيبوا خلال احتجاجات يوم الخميس.

وكتبت بورن في "تويتر":"إن التظاهر والتعبير عن الرفض يعتبر حقا من الحقوق، والعنف والأضرار التي شهدناها اليوم تعتبر أمرا غير مقبول. وأنا أعبر عن امتناني لعناصر الشرطة وخدمات الطوارئ التي تم حشدها ".

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، لجأت بورن إلى المادة 49.3 من الدستور من أجل تمرير مشروع قانون لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 دون عرضه للتصويت في إطار البرلمان.

وتسبب هذا القانون في إطلاق موجة قوية من الاحتجاجات في فرنسا، ورافقتها اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وأعمال شغب.


فرنسا

اليزابيث بورن

تظاهرات فرنسا

ماكرون

قانون التقاعد

باريس



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