وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام بن محمد مقادمي - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم/الجمعة/ - أن التطبيق يمتاز بمجموعة من الخدمات والمزايا والتي منها: (سهولة الوصول والتنقل داخل التطبيق، ودعم اللغتين العربية والإنجليزية، ومحرك بحث سريع، والسبحة الإلكترونية، والمشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي).

وأشار مقادمى إلى أن التطبيق يجمع أيضًا الأذكار، والأدعية من القرآن الكريم، وصحيح السنة، وتقسيمها وتصنيفها حسب المناسبات والأحوال اليومية، لسهولة الوصول إليها، والبحث عنها، كما يدعم التطبيق جميع الأجهزة والأنظمة، (آيفون، وأندرويد، وهواوى، وآيباد).