اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 مارس 2023 05:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

دمشق تطالب الغرب بنبذ العداء وحشد التعهدات المالية لمواجهة آثار الزلزال

الجمعة، 24 مارس 2023 05:00 ص
دمشق تطالب الغرب بنبذ العداء وحشد التعهدات المالية لمواجهة آثار الزلزال المندوب السورى لدى الأمم المتحدة بسام صباغ
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن العقوبات الغربية على بلاده حالت دون توفير مستلزمات البحث عن ضحايا الزلزال وإنقاذهم، وتأمين الدعم للمتضررين.

وخلال جلسة لمجلس الأمن قال صباغ إن الغرب "يستمر بتسييس العمل الإنساني والتنموي وفرض إجراءاته القسرية على سوريا، الأمر الذي حال دون توفير مستلزمات البحث عن ضحايا الزلزال وإنقاذهم، وتأمين الدعم للمتضررين منه".

وأضاف السفير صباغ: "نطالب بعض الدول بالتخلي عن سياساتها العدائية، والتضامن مع الشعب السوري في هذه الظروف الصعبة وعدم جعل معاناته أطول، وذلك من خلال حشد التعهدات المالية بما يتماشى مع حجم وفداحة أضرار كارثة الزلزال".

وقال إن "السياسات الهدامة لدول دائمة العضوية حالت دون التعامل بجدية ومسؤولية مع مئات الرسائل حول ما تتعرض له سوريا من اعتداءات وانتهاكات لوحدة وسلامة أراضيها، وتدخل سافر في شؤونها الداخلية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تواصل قلب الحقائق وتضليل الرأي العام للتنصل من تورطها بسفك دماء السوريين، وتسببها بمعاناة الشعب السوري، جراء دعمها الإرهاب وفرضها الحصار والإجراءات القسرية".

وتابع أن "بعض الدول تستمر بمنع مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وضمان المساءلة عنها وتوفر الحماية له لضمان الإفلات من العقاب".

ونقلت وكالة "سانا" عن صباغ أن "سوريا تدعو على الدوام إلى النأي بقضايا تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عن أي اعتبارات سياسية، إلا أن البعض ما يزال يصر على تسييسها".


بسام صباغ

الامم المتحده

الغرب

زلزال سوريا

دمشق

بشار الاسد



الموضوعات المتعلقة

سوريا والأمم المتحدة تبحثان مسار التعافى من تداعيات كارثة الزلزال

الأربعاء، 22 مارس 2023 05:00 ص

متحدث الاتحاد الأوروبى: ندعم سوريا بـ350 مليون يورو لمواجهة آثار الزلزال

الأربعاء، 22 مارس 2023 07:09 م

باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. سقوط مسيرة إسرائيلية فى سوريا.. البرلمان الأردنى يصوت على طرد السفير الإسرائيلى.. البرلمان السويدى يوافق على الانضمام للناتو.. جنوح سفينة بميناء فى اسكتلندا

الخميس، 23 مارس 2023 12:00 ص

منسق الأمم المتحدة للطوارئ يشدد على توسيع عمليات الإغاثة في سوريا

الخميس، 23 مارس 2023 12:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة