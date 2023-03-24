دراسة: الصيام يحسن الحموضة المعوية

كتب -رانيا عامر

كشفت دراسة أمريكية أن الصيام ، يزيد من إفراز المعدة من هرمون الجريلين( هرمون الجوع). و هناك علاقة عكسية بين مستويات جريلين في الدم وحرقة المعدة. وبالتالي ،ويحسن من الارتجاع المعدي المريئي ويقلل حالات ارتداد الحمض أو حموضة المعدة. وفقا لما نشره موقع everydayhealth

أوضحت الدراسة أن الصيام يقلل من مستوى السكر في الدم. حيث يرتبط ارتفاع السكر في الدم بتأخر إفراغ المعدة خاصة عند مرضى السكري مما يزيد تفريغ المعدة المتأخر من تكرار ارتجاع الحمض ومدته.

هناك ارتباط قوي بين تناول الطعام والحموضة المعوية. يمكن أن تؤدي المواد الغذائية مثل صلصة الطماطم والأطباق الحارة إلى حدوث نوبة حرقة قد تستمر لعدة ساعات. وبالمثل ، يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى تمدد قاع المعدة والعضلة العاصرة للمريء مما يؤدي إلى تطور الارتجاع المعدي المريئي وتطوره بمرور الوقت،

علاوة على ذلك ، تفرز المعدة المزيد من الأحماض بعد تناول الوجبة. يتكون الجيب الحمضي بعد الأكل ويجلس فوق الوجبة المبتلعة ، أسفل تقاطع المعدة والمريء. في مرضى الارتجاع المعدي المريئي ، ينتقل هذا الجيب الحمضي أعلى بكثير من تقاطع المعدة والمريء مما يؤدي إلى تطور الحموضة المعوية. وبالتالي ، فإن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل والنوم يؤدي إلى تفاقم أعراض ارتجاع الحمض لدى مرضى الارتجاع المعدي المريئي.

و الصيام يقلل من مقاومة الأنسولين. حيث ان انخفاض مقاومة الأنسولين يعزز فقدان الوزن. ويرتبط فقدان الوزن لدى مرضى ارتجاع المريء الذين يعانون من زيادة الوزن بانخفاض حرقة المعدة والارتجاع الحمضي. ويرتبط ارتفاع السكر في الدم بتأخر إفراغ المعدة خاصة عند مرضى السكري. ويزيد تفريغ المعدة المتأخر من تكرار ارتجاع الحمض ومدته.