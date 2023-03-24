اليوم السابع
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الجمعة، 24 مارس 2023 09:43 ص
أكرم القصاص
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خروج قطار محمل بنفايات عن مساره فى ولاية ماساتشوستس الأمريكية

الجمعة، 24 مارس 2023 09:07 ص
خروج قطار محمل بنفايات عن مساره فى ولاية ماساتشوستس الأمريكية خروج قطار عن مساره
وكالات الأنباء

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خرج قطار شحن يحمل نفايات ومواد لإعادة التدوير عن مساره فى ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وقد طلب رجال الإطفاء من الجمهور تجنب المنطقة.

وقالت إدارة إطفاء مدينة آير فى الولايات المتحدة، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن القطار خرج عن السكة الحديدية في وقت الظهيرة وإنه كان متوقفا عندما خرجت العربات عن مسارها، مؤكدة أن "العربات التي انحرفت لا تحتوي على مواد خطرة".

وأظهرت لقطات من الموقع انقلاب خمس عربات قطار، وانسكبت محتويات حاويات الشحن التي كانت تحملها على جانب السكة. فيما تم ربط محركات نورفولك الجنوبية بالقطار.

وذكرت وكالة إدارة الطوارئ في ماساتشوستس أن 10 عربات خرجت عن مسارها، لكن مسؤولي الإطفاء في آير قدموا لاحقا تحديثا مفاده أن خمس عربات فقط خرجت عن مسارها وأن اثنتين أخريين تميلان.

وقالت شركة النقل CSX إن موظفيها استجابوا للحادث، لأن الخط الذي وقع عليه مملوك بشكل مشترك مع Norfolk Southern.

ووفقا للشركة، تم تشغيل القطار الذي خرج عن مساره بواسطة Springfield Terminals، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو آثار على البيئة، ولم تحدث أي تسربات.

 


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