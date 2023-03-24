حياة كريمة فى بلدنا..اقتراب تشغيل المشروعات الخدمية بقروى بلانة بأسوان (صور)

أسوان- صلاح المسن

يتواصل قطار الإنجازات، بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى محافظة أسوان، بالتزامن مع قرب تشغيل هذه المشروعات، سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية، بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، ليجنوا ثمار هذه الإنجازات، والتى تساهم فى تحويل القرى والنجوع إلى مناطق جذب للسكان بعد أن كانت طاردة لهم .

ومبادرة "حياة كريمة" يجري تنفيذها داخل 39 قرية رئيسية، و116 قرية فرعية، و 380 نجع وكفر بأنحاء محافظة أسوان، ومن القرى المستهدفة قرية بلانة، بمركز نصر النوبة وتجري فيها عدة مشروعات في كافة القطاعات، أوشكت علي الإنتهاء، منها مشروع إنشاء المجمع الحرفى بنسبة 100 % ، كذلك يجري في قروي بلانة، مشروع إنشاء موقف سيارات السرفيس ونقل الركاب بنسبة 100 % وبطاقة إستيعابية تصل إلى 36 سيارة .

وجارى الإنتهاء من تركيب عدادات المرافق العامة للبدء فى تشغيل موقف سيارات السرفيس ونقل الركاب بقروي بلانة، بالشكل المطلوب ، فضلاً عن الأعمال الجارية لإنشاء محطة مياه الشرب الجديدة بنسبة 70 % .، ويأتي ذلك، بالتوازي مع تنفيذ أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والبنية التحتية بقروي بلانة.

وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية مختلف القطاعات الخدمية، منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ، كذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة ،وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية.

وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها ،لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء .علاوة على مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب .ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة في تحسين الخدمة للمشتركين،من خلال تطوير ورفع كفاءة جهدالشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة .



مشروعات حياة كريمة بأسوان (1)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (2)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (3)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (4)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (5)