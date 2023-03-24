جهاز المخلفات الصلبة: اختيار 8 شركات للعمل بالمرحلة الأولى فى منظومة القمامة

كتبت منال العيسوي

أكد الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم المخلفات الصلبة، أن الدولة تسعى لاستكمال ما تم طرحه خلال قمة مؤتمر المناخ COP27، فى التوجه للتحول للأخضر، وتحويل المخلفات لطاقة، وان وزارة البيئة اختارت ما بين أكثر من 93 شركة تقدمت للعمل فى هذا المجال، وتم الانتهاء إلى 51 شركة، وتبدأ المرحلة الأولى ب 8 شركات بتكنولوجيات دولية لبعض دول العالم وهى هولندا و ألمانيا والنمسا.

وأوضح الدكتور طارق العربى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوضع الحالى لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات، وطبيق المستهدفات من التخطيط الاستراتيجى وخطة العمل، يتم طبقا للضوابط الفنية والقانونية الخاصة بقانون المخلفات رقم 202 لسنه 2020، تهدف إلى الوصول لتدوير أكثر من 60% من المخلفات الصلبة البلدية، المجمعة بمحطات معالجة ميكانيكية حيوية، لإنتاج وقود المرفوضات RDF والسماد العضوي، إضافة إلى تدوير 20% بمحطات معالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وايضا تسعى إلى تقليل حجم المخلفات المجمعة، المراد التخلص النهائى الآمن منها بحوالى 20% لتخفيض الطلب على أراضى جديدة للمدافن الصحية الآمنة.

وقال الدكتور طارق العربي أن برامج منظومة ادارة المخلفات، تتضمن برنامج للبنية التحتية، والذى يتم من خلاله انشاء المحطات الوسيطة، اضافة الى رفع كفاءة وانشاء الخطوط الخاصة بتطوير ومعالجة المخلفات، وكلك انشاء الخلايا الخاصة بالدفن الصحى، واغلاق المقالب العشوائية، أما البرنامج الثاني فهو معنى بإعداد العقود الخاصة بالجمع والنقل ونظافة الشوارع، إضافة إلى عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، وهناك برنامج ثالث معني بالدعم المؤسسي والمجتمعي، وانشاء الوحدات المركزية لإدارة المخلفات فى المحافظات، وإعداد القانون الموحد للمخلفات .