اليوم السابع
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جهات التحقيق تصرح بدفن جثمان غريق فى الإسماعيلية

الجمعة، 24 مارس 2023 03:57 م
جهات التحقيق تصرح بدفن جثمان غريق فى الإسماعيلية جثة - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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صرحت جهات التحقيق في الإسماعيلية، بدفن جثمان شاب عثر عليه غريقا في ترعة الإسماعيلية منذ عدة أيام، ونقله إلى ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا مفاده عثور أهالي منطقة الصولي في الإسماعيلية علي جثة شاب غريق في مياه ترعة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف وقوات الإنقاذ النهرى الى مكان البلاغ .

ونجحت قوات الإنقاذ النهري في استخراج الجثمان من مياه الترعة فيما أشارت المصادر الي وجوده في المياه منذ عدة أيام وان الجثة لشاب يبلغ من العمر حوالى 20عام  وانه لقى مصرعه اثناء عبوره كوبرى للمشاه وسقوطه فى الترعة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى جامعة قناة السويس تحت تصرف النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.


 


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