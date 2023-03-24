وأوضح المركز -حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"- أن البركان قذف رمادا على بعد نحو كيلومتر، إلا أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية فى المناطق المحيطة.



بدورها، فرضت السلطات منطقة حظر على بعد كيلومترين حول فوهة البركان فى مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية، ونصحت السكان القريبين بارتداء أقنعة لتجنب مشاكل الجهاز التنفسى.



ويوجد نحو 130 بركانا نشطا فى إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم أكثر من 17 ألف جزيرة، ويقع على "حلقة النار" في المحيط الهادئ.