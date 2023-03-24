توفير 600 وجبة إفطار على موائد الرحمن بالعريش تحت إشراف التضامن الاجتماعى

وفرت بعض مؤسسات المجتمع المدنى بشمال سيناء تحت إشراف محافظة شمال سيناء والتضامن الإجتماعى 600 وجبة إفطار صائم ساخنة تقدم للأسر المستحقة فى البيوت، وعلى مائدة رحمن مفتوحة وسط مدينة العريش.
قالت الدكتورة أمانى غريب، منسق المبادرة، إن مؤسستين مجتمع مدني بتنسيق بين محافظة شمال سيناء ومديرية التضامن الاجتماعى وجهات الإختصاص المعنية، بمشاركة "بنك الطعام المصرى" وفروا 600 وجبة إفطار يومية.
أضافت أن الوجبات يتم تجهيزها وطبخها وتغليفها، ونقلها وتسليمها للأسر المستحقة داخل مدينة العريش والأحياء التابعة لها، بواسطة فريق من المتطوعين الشباب المؤهلين لهذه المهمة يوصلون 300 وجبة للمنازل، و300 وجبة على مائدة الرحمن الرئيسية على شارع جسر الوادى بمنطقة عاطف السادات، وتستقبل كافة المسافرين والضيوف العابرين والعمال ومن يفوتهم موعد الإفطار، ويشاركهم طعام الإفطار على المائدة رموز من قيادات تنفيذية وأهلية ومجتمعية، تحت إشراف ومتابعة من التضامن الاجتماعى، وروعى أن تكون الوجبات جاهزة وتحمل كافة العناصر الغذائية المطلوبة، واختيار متخصصين فى الطبخ للقيام بمهام الإعداد لها والتجهيز فى اماكن تم اختيارها وتخصيصها كمطابخ طوال شهر رمضان.
وتشهد شمال سيناء طول شهر رمضان انطلاق عددا من المبادرات المجتمعية لتوفير وجبات افطار جاهزة ووجبات مجففة يقوم بتوزيعها متطوعين بجهود تطوعية فردية وجهود جمعيات ومؤسسات أهلية، وخصصت الجمعيات الأهلية فى نطاق مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد مطابخ لتجهيز الوجبات، واستقبال التبرعات لتوفيرها.
توفير 600 وجبة إفطار على موائد الرحمن بالعريش تحت إشراف التضامن الاجتماعىالجمعة، 24 مارس 2023 12:00 ص
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وفرت بعض مؤسسات المجتمع المدنى بشمال سيناء تحت إشراف محافظة شمال سيناء والتضامن الإجتماعى 600 وجبة إفطار صائم ساخنة تقدم للأسر المستحقة فى البيوت، وعلى مائدة رحمن مفتوحة وسط مدينة العريش.
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