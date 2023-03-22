رمضان بيجمعنا.. أهالى فيصل يجهزون مائدة لإفطار الصائمين: نستهدف إطعام 500 فرد يوميا

كتبت – مرام محمد

تعد موائد الرحمن أبرز المظاهر التي تشهدها محافظات مصر خلال شهر رمضان الكريم، حيث يستقبل من خلالها أهل الخير الأهالي بكبارهم وصغارهم والضيوف الصائمين من مختلف الأنحاء، في مشهد أصيل يجسد صورة التراحم والمودة والتكافل في الشهر الكريم.

وفي محافظة الجيزة، بدأ فاعلو الخير يتسابقون لتجهيز موائد الرحمن، ففي شارع العشرين بمنطقة فيصل اجتمع الأهالي لتنظيم "مائدة الشباب" وتزيينها بالأنوار وزينة رمضان المبهجة لإفطار الصائمين ابتداء من أول أيام الشهر الكريم غدا الخميس وحتى نهايته، فيقول أحمد البرديسي منظم المبادرة، إن أهالي المنطقة اعتادوا منذ 8 سنوات على التعاون والتكاتف لإقامة مائدة للصائمين طوال الشهر الكريم، يجتمع فيها أهالي المنطقة بكبارهم وصغارهم وأشقائهم من الدول العربية.

وتابع حديثه قائلا: "جميع الأهالي يتسابقون خلال الشهر الكريم للمساهمة في تنظيم المائدة، كل على حسب استطاعته، فمنا من يوفر أنواع مختلفة من السلع، ومنا من يساهم بالمعدات، ومنا من يتبرع ويقدم وجبات ساخنة حضرها في منزله، مشيرا إلى أنه يقوم بتحضير وتجهيز الوجبات بنفسه والتي تتكون من قطع الدجاج أو السمك أو اللحم إلى جانب الأرز البسمتي ونوع من البقوليات والسلطة والبلح والعصير والمياه، حيث تختلف وتتنوع الوجبات طوال أيام شهر رمضان، قائلا: "نستهدف هذا العام إطعام 500 فرد يوميا".

وأكد أنه وأبناء منطقته والمساهمين يضعون الآن لمساتهم الأخيرة للانتهاء من تجهيز المائدة، حيث انتهوا من تعليق الزينة والأنوار لإضفاء بهجة رمضان، وانتهوا من تعليق اللافتة التي تحمل اسم المائدة حتى يراها المارة في المنطقة، وخلال الساعات القليلة القادمة سيجهزون الكراسي والمائدة التي يصل طولها لـ200 متر، مشيرا إلى أنه واجب خيري وعادة لا يمكن الاستغناء عنها، تتيح لهم الفرصة للتجمع على مائدة واحدة وتقديم الخير للبسطاء".