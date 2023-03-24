تعرف على وحدة المرور الأكثر إصدارا للتراخيص خلال شهر فبراير 2023

كتبت : أماني سمير

ذكر آخر تقرير صادر عن ا لمجمعة المصرية للتأمين الإجباري ، أن المركز الأول لوحدات المرور الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو خلال فبراير 2023 كان من نصيب وحدة مرور القاهرة الجديدة، حيث سجلت 587 مركبة ثم وحدة مرور مدينة نصر 515 مركبة، ثم وحدة مرور حدائق الأهرام 481 مركبة، ثم وحدة مرور فيصل 477 مركبة، ثم وحدة مرور الحوامدية 391 مركبة، أما منفذ مرور ميناء السلوم 8217 مركبة، منفذ مرور نويبع 1353 مركبة، ومنفذ مرور ارفين 1136مركبة.

ويذكر أن وحدة مرور القاهرة الجديدة قد حصدت المركز الأول من بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث سجلت ترخيص حوالى 573 مركبة.

ثم جاءت فى المركز الثانى وحدة مرور مدينه نصر بترخيص حوالى 535 مركبة، ثم وحدة مرور فيصل 531 مركبة، ثم وحدة مرور الحوامدية 515 مركبة سيارة ثم وحدة 6 المنصورة 500 مركبة، أما منفذ مرور ميناء السلوم 8578 مركبة منفذ مرور ارفين 1123 مركبة ومنفذ مرور سفاجا 1060 مركبة.