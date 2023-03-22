تعرف على السيارات المرخصة والمؤمن عليها خلال فبراير 2023

كتبت : أمانى سمير

كشف أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين عن السيارات الأكثر ترخيصا والمؤمن عليها خلال شهر فبراير 2023 ، حيث احتلت ماركة شيفورولية الترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا عليها بعدد 969وفي المركز الثانى شيرى 629 و المركز الثالث سوزوكى 532 المركز الرابع مرسيدس 490 وفي المركز الخامس نيسان 459 وفي المركز السادس اسكودا 336 مركبة وفي المركز السابع بى واى دى 313 وفي المركز الثامن ام جى 313 وفي المركز التاسع كيا 283 وفي المركز العاشر هيونداى 262 مركبة

وعن السيارات الملاكي فقد احتلت ماركة شيرى المركز الأول في سيارات الملاكي 628سيارة وفي المركز الثاني مرسيدس 463 سيارة وفي المركز الثالث سوزوكي 456 سيارة المركز الرابع سكودا 359 وفي المركز الخامس نيسان 350 سيارة وفي المركز السادس بى واى دى 320 سيارة وفي المركز السابع كيا 326 سيارة وفي المركز الثامن ام جى 312 سيارة وفي المركز التاسع هيونداى 236 سيارة وفي المركز العاشر رينو 220 سيارة ملحوظة : لاول مرة فى تاريخ تقارير التراخيص تحتل مرسيدس المركز الاول..

أما سيارات النقل فقد جاءت فى المقدمة ماركة شيفورلية 791سيارة وفى المركز الثانى نيسان 107 سيارة وفى المركز الثالث سوزوكى 76 سيارة وفى المركز الرابع 49 سيارة المركز الخامس ايسوزو 48 سيارة .