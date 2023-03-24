تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 934 شاحنة و30 سيارة.

شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 357 شاحنة و 22 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13500 طن بضائع ، 577 شاحنة و 8 سيارة.

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة بينما تغادر السفينتين امل، بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل والعبارة القاهرة وغادرت السفينتين الحرية 2، دليلة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 4800 طن بضائع و 330 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر ثلاث سفن وهى ايلة ، سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي سينا، بريدج ، ايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2070 راكبا بموانيها.