اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 مارس 2023 05:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الجمعة، 24 مارس 2023 04:14 م
تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 934 شاحنة و30 سيارة.
 
شملت حركة الواردات 2500  طن بضائع ، 357 شاحنة  و 22 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13500 طن بضائع ، 577 شاحنة و 8  سيارة. 
 
استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة بينما تغادر السفينتين امل، بوسيدون اكسبريس  فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل والعبارة القاهرة وغادرت السفينتين الحرية 2، دليلة.
 
كما يشهد ميناء نويبع تداول 4800 طن بضائع و 330 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا  بينما تغادر ثلاث سفن وهى ايلة ، سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي سينا، بريدج ، ايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2070 راكبا بموانيها.

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

موانئ البحر الاحمر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة