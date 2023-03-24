بروتين ثنائى الانصهار يمكن استخدامه لعلاج سرطان الجلد النادر

كتبت فاطمة ياسر

كشفت نتائج دراسة بحثية دولية شملت مرضى أيرلنديين وإسبان عن دواء مشتق من بروتين الانصهار الثنائى تيبنتافوسب-تيبن)يمكن استخدامه لعلاج سرطان الجلد ، وذلك وفقا لما نشر عبر موقع “medicalxpress”.

أوضحت الدراسة أن سرطان الجلد هو مرض نادر يبدأ في الخلايا الصباغية و الخلايا المنتجة للصبغة التي تعطي العيون لونها والتي توجد أيضًا في مؤخرة العين، وتتمتع أيرلندا بأحد أعلى معدلات الإصابة في العالم بسرطان الجلد النادر هذا ، والذي يرتبط بعوامل الخطر مثل لون البشرة الفاتح وشحوب العينين وزيادة خطر الإصابة بالحرق عند التعرض لأشعة الشمس.

ويتضمن أحد خيارات العلاج الحالية لمرضى السرطان العلاج الإشعاعي مباشرة ، وعلى الرغم من هذا العلاج ، سينتشر الورم ، عادة إلى الكبد ، في 1 من كل 2 مريض. وسيخضع العديد من المرضى لهذه الجراحة المتغيرة للحياة أو العلاج الإشعاعي الموضعي لكنهم سيظلون قلقين بشأن خطر الإصابة بمرض منتشر.

وهناك خيارات علاج محدودة بمجرد انتشار المرض إلى الكبد مع بقاء ما لا يقل عن 8٪ من المرضى على قيد الحياة لأكثر من عامين. طرق جديدة لتحديد أو التنبؤ بالمرضى الذين انتشر السرطان لديهم ، وهناك حاجة إلى علاجات جديدة للورم النقيلي لتحسين نتائج المرضى.

وركز هذا البحث في البداية على جزيئات تسمى مستقبلات للتحقيق في إمكاناتها كمؤشرات حيوية وأهداف دوائية لعلاج سرطان الجلد و تساعد المؤشرات الحيوية في تحديد المرضى الأكثر عرضة للإصابة بـه، و تشارك في الالتهابات وتشتهر بلعبها دورًا في أمراض الحساسية مثل الربو، وفي الآونة الأخيرة ، تورطوا في مجموعة واسعة من الأمراض بما في ذلك أمراض الجهاز العصبي المركزي والسرطان.

وبقيادة البروفيسور بريندان كينيدي ، كلية للعلوم الجزيئية الحيوية والطب الحيوي وزميل ، في جامعة كلية دبلن ، استخدم هذا الفريق عينات من المرضى ونماذج تجريبية لمعرفة ما إذا كانت مستويات هذه الجزيئات ، مستقبلات لليكوترين السيستينيل، مرتبطة ببقاء المريض وماذا تأثير الدواء المرشح (1،4-ديهيدروكسي كينينيب) عليهم.

وقالت الدكتورة كايلي سلاتر ،المؤلفة الأولى لهذه الدراسة ، "هذا البحث يعتمد على عملنا السابق في تقييم المركبات التي يمكن أن تتداخل مع مستقبلات لليكوترين السيستينيل في خلايا سرطان الجلد في المختبر.

ولقد طورنا نموذجًا مختبريًا لـ سرطان الجلد الأولي من عينات المرضى ونموذج ما قبل السريري لـ سرطان الجلد النقيلي، و ثم استخدمنا الاختبارات البيوكيميائية والدوائية لجمع مجموعة من البيانات. توضح لنا هذه البيانات قبل السريرية أولاً أن مستويات مستقبلات لليكوترين السيستينيل الأعلى في أورام سرطان الجلد الأولية هو مؤشر على سوء التشخيص. ثانيًا ، يؤثر الدواء المرشح لدينا على السمات الجزيئية للمرض التي تمكن السرطان من النمو والانتشار في نماذج سرطان الجلد . ثالثًا ، حددنا علامة بيولوجية يبدو أنها تتنبأ بالمرضى الذين لن يصابوا بمرض نقلي. "

وقال البروفيسور بريندان كينيدي: "هذه نتائج إيجابية باستخدام مجموعة أيرلندية من عينات المرضى في مرض يعد السبب الرئيسي لسرطان العين في أيرلندا. وقد أظهرنا أن هذا الدواء المرشح يمكن أن يعمل على الورم وأن المؤشرات الحيوية يمكن أن تكون ذات قيمة أدوات الإنذار للأطباء لتقييم المرضى الذين من غير المرجح أن يصابوا بمرض نقلي. نحن ممتنون للغاية للفريق السريري في مستشفى العين والأذن الملكي في دبلن والمرضى الذين وافقوا على المشاركة في هذه الدراسة في وقت صعب للغاية في حياتهم. "

وقال الدكتور نويل هورغان بمستشفى رويال فيكتوريا ومستشفى جامعة سانت فينسنت ، "سرطان الجلد العنبي ، على الرغم من أنه غير شائع ، يحدث في كثير من الأحيان في أيرلندا أكثر منه في أجزاء أخرى من العالم. لسوء الحظ ، العلاج الفعال للمرحلة المتقدمة (النقيلي) ) يظل سرطان الجلد العنبي بعيد المنال في كثير من الحالات. يستمر البحث في تعزيز فهمنا لهذا النوع من سرطان الجلد. يسعد فريقنا بالتعاون مع فريق البحث في كلية دبلن الجامعية في جهودهم لإحراز تقدم في البحث عن علاجات جديدة وأكثر فاعلية لهذا النوع مرض."

قام فريق البحث بتضمين مشاركة المريض في عملهم منذ البداية. قال ميلودي باكلي ، عضو مجموعة دعم المرضى ، ورم الجلد الملانيني في أيرلندا مع أحد أفراد الأسرة وهو مريض بسرطان الجلد العنبي ، "يسعدني أن الباحثين الأيرلنديين قد نشروا بحثًا جديدًا قد يؤدي إلى علاج مستقبلي لهذه العين النادرة والمميتة. سرطان."

تعتبر دراستهم ، بالتعاون مع باحثين من إسبانيا والمملكة المتحدة ، ذات قيمة خاصة لأنها تقترح علاجات محتملة في الحالات التي ينتشر فيها السرطان إلى الكبد. هناك حاجة ماسة لمثل هذه العلاجات خاصة للمرضى الذين لا تناسبهم بدائل إطالة الحياة مثل كيمتراك.