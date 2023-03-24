بايدن: أعطيت تعليماتى بالرد السريع بعد هجوم على قواتنا فى سوريا أمس

كتب محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه أعطى تعليماته بالرد السريع بعد هجوم على قاعدة أمريكية للجيش الأمريكى فى سوريا أمس الخميس، بحسب سكاى نيوز.

وأكد بايدن أن أمريكا لا تسعى لمواجهة مع إيران فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن أمريكا ستواصل الضغط على بوتين عبر العقوبات وسنستمر فى تقديم المساعدات لأوكرانيا.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى الأمريكى، جون كيربى إنه لا خسائر فى صفوف الجنود الأمريكيين فى أحدث هجوم على قاعدة أمريكية فى شرق سوريا أمس.