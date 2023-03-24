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بايدن: أعطيت تعليماتى بالرد السريع بعد هجوم على قواتنا فى سوريا أمس

الجمعة، 24 مارس 2023 11:04 م
بايدن: أعطيت تعليماتى بالرد السريع بعد هجوم على قواتنا فى سوريا أمس جو بايدن
كتب محمد جمال

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جو بايدن

سوريا

قاعدة أمريكية

الجيش الأمريكى

دير الزور



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