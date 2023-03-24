انتشال جثة غريق من ترعة الإبراهيمية فى مغاغة بالمنيا

تم نقل جثة الغريق الي مشرحة مستشفى مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة .

كما تلقت أجهزة الأمن بالمنيا، اخطارا من عمليات النجدة، يفيد إصابة " ك، م، ف "15سنة"، طالب مقيم بقرية تلة بمركز المنيا، سقط من الدور الخامس أثناء العمل بعمارة سكنية تحت الانشاء جنوب كمين الصفا بمدينة المنيا الجديدة، إثر اختلال توازنه .

تم نقل المصاب الي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة .