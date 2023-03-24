انتشال جثة غريق من ترعة الإبراهيمية فى مغاغة بالمنيا

انتشل فريق الإنقاذ النهري بالمنيا، جثة غريق من ترعة الإبراهيمية بمركز مغاغة شمال المنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد، قيام فريق الانقاذ النهري، بانتشال جثة " ع، س، ا" 50 سنة، مقيم بمركز مغاغة ، من ترعة الإبراهيمية أمام قرية ملاطية .
تم نقل جثة الغريق الي مشرحة مستشفى مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة .
كما تلقت أجهزة الأمن بالمنيا، اخطارا من عمليات النجدة، يفيد إصابة " ك، م، ف "15سنة"، طالب مقيم بقرية تلة بمركز المنيا، سقط من الدور الخامس أثناء العمل بعمارة سكنية تحت الانشاء جنوب كمين الصفا بمدينة المنيا الجديدة، إثر اختلال توازنه .
تم نقل المصاب الي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة .
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