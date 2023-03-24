اليوم السابع
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انتشال جثة غريق من ترعة الإبراهيمية فى مغاغة بالمنيا

الجمعة، 24 مارس 2023 08:35 م
انتشال جثة غريق من ترعة الإبراهيمية فى مغاغة بالمنيا جثة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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انتشل فريق الإنقاذ النهري بالمنيا، جثة غريق من ترعة الإبراهيمية بمركز مغاغة شمال المنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد، قيام فريق الانقاذ النهري، بانتشال جثة " ع، س، ا" 50 سنة، مقيم بمركز مغاغة ، من ترعة الإبراهيمية أمام قرية ملاطية .
 
تم نقل جثة الغريق الي مشرحة مستشفى مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة .
 
كما تلقت أجهزة الأمن بالمنيا، اخطارا من عمليات النجدة، يفيد  إصابة " ك، م، ف "15سنة"، طالب مقيم بقرية تلة بمركز المنيا، سقط من الدور الخامس أثناء العمل بعمارة سكنية تحت الانشاء جنوب كمين الصفا بمدينة المنيا الجديدة، إثر اختلال توازنه .
 
تم نقل المصاب الي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة .
 
 

مديرية امن المنيا

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