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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن العثور على أغلب خام اليورانيوم المفقود فى ليبيا

الجمعة، 24 مارس 2023 10:18 م
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن العثور على أغلب خام اليورانيوم المفقود فى ليبيا وكالة الطاقة الذرية
كتب محمد جمال

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العثور على أغلب خام اليورانيوم الطبيعى المركز البالغ وزنه 2.5 طن تقريبا الذى أُعلن عن فقده فى الآونة الأخيرة من أحد المواقع فى ليبيا فى الموقع نفسه، بحسب سكاى نيوز.

وقال بيان من الوكالة إلى الدول الأعضاء: " إن أغلب خام اليورانيوم الطبيعى المركز البالغ وزنه 2.5 طن تقريبا الذى أُعلن عن فقده فى الآونة الأخيرة من أحد المواقع فى ليبيا عُثر عليه فى الموقع نفسه".

وورد فى البيان السرى للدول الأعضاء أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت تفتيشا واكتشفت أن "كمية ضئيلة نسبيا من خام اليورانيوم المركز ما زالت مفقودة".

جاء ذلك فى متابعة لبيان قوات شرق ليبيا الأسبوع الماضى الذى أفاد بالعثور على براميل خام اليورانيوم المركز بالقرب من المخزن الذى أُخذت منه فى جنوب ليبيا. 


وكالة الطاقة الذرية

اليورانيوم

خام اليورانيوم

ليبيا



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