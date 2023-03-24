النيابة تطلب تحريات المباحث فى مصرع عامل سقط من أعلى مدرسة بالبدرشين

كلفت النيابة العامة بالجيزة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول واقعة سقوط عامل من أعلى مدرسة فى البدرشين لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

فيما طلبت النيابة الاستماع إلى المسئولين بالمدرسة وشهود عيان الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

فيما تحقق الأجهزة المعنية فى مصرع عامل سقط من أعلى مدرسة فى البدرشين، ما أسفر عن مصرعه، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن العامل خلال إجراء أعمال صيانة اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من أعلى مدرسة فى البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عامل أثناء إجراء أعمال صيانة أعلى مدرسة، اختل توازنه وسقط مصابا بكسور ونزيف، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التى لحقت به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.