اليوم السابع
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النيابة العامة تستجوب المتهم بمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين

الجمعة، 24 مارس 2023 08:00 ص
النيابة العامة تستجوب المتهم بمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين دجل وشعوذة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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بدأت النيابة العامة فى الإسكندرية استجواب المتهم بمزاولة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين.

وقامت النيابة العامة بمواجهة المتهم بالصفحة التى كان يستخدمها على مواقع التواصل الاجتماعى فى الترويج لأعمال الدجل والشعوذة وترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى.

بإجراء التحريات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته (هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم" – عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة).

بمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بطريقة غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


النيابة العامة

الدجل

أعمال الدجل

أعمال الشعوذة



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