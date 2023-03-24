وذكرت القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن التدريب عزز الاستعداد القتالي للوحدات، والوضع الدفاعي المشترك داخل التحالف، وأظهر الالتزام الصارم بدعم كوريا الجنوبية والدفاع عنها، وتعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وجرت التدريبات بالتزامن مع تدريبات "درع الحرية" المنتظمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي اختتمت الخميس واستمرت لمدة 11 يوما.

وجاء نشر القاذفة عن بعد تماشيا مع برنامج ترقية الجيش الأمريكى المصمم لتبسيط ودمج أنظمة الدفاع الصاروخي "ثاد" و"باتريوت" في برنامج واحد لتعزيز العمليات الأمنية وجعلها أكثر مرونة.

ونشر الجيش الأمريكي مجموعة من الصور للتدريب الذي تم يوم الأحد، بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية أن البلاد أجرت تدريبات شملت هجوما نوويا بطائرات مسيرة بدون طيار تحت الماء وصواريخ "كروز" في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن ناحية أخرى، أجرت القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات جوية بالذخيرة الحية بالبحر الأصفر، وهي تدريبات متصلة بمناورات "درع الحرية"، حيث نشرت كوريا المقاتلات القادرة على التهرب من الرادار من طراز "F-35A" و"F-15K" و"KF-16" و"F-16" و"F-4Es"، بينما حشدت الولايات المتحدة طائرات هجومية من طراز "A-10".

وأطلقت الطائرات "F-35A" صواريخ من طراز "AIM-9X" و"AIM-120" جو-جو، وقنابل "GBU-31" جو-أرض؛ بينما أطلقت الطائرات "A-10" صواريخ "AGM-65" جو-أرض، وقنابل من طراز "GBU-31" و"GBU-38".