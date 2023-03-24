وقالت قيادة العمليات المشتركة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "بمعلومات دقيقة جدًا من مديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط ومتابعة من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، وجّه سلاح الجو العراقى من خلال طائرات (F16) و(السزناكرفان) ضربات جوية موجعة لأهداف وكهوف ومضافات مفارز داعش الإرهابية في قاطع عمليات ديالى (نارين)"، مشيرة إلى أن نتائج وتفاصيل العملية ستعلن لاحقًا.