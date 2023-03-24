اليوم السابع
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فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج..

الصحة تعقد المؤتمر العلمي الأول للتوعية بأنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية

الجمعة، 24 مارس 2023 11:07 ص
الصحة تعقد المؤتمر العلمي الأول للتوعية بأنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب: وليد عبد السلام

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عقدت وزارة الصحة والسكان، المؤتمر العلمي الأول للتوعية بأمراض أنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية لدى البالغين، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، وعدد من الأطباء القائمين على عيادات أمراض الدم بجميع المحافظات.

 

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المؤتمر شمل جلسات نقاشية بين اللجنة العلمية، وعدد من أطباء، وأساتذة أمراض الدم حول أحدث بروتوكولات التشخيص وأساليب علاج الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط.

 

وأضاف عبدالغفار إلى أن المؤتمر تضمن محاضرات علمية وورش عمل للأطباء القائمين على عيادات أمراض الدم، والتي يحال لها المقبلين على الزواج من الوحدات والمراكز الطبية لتلقي الخدمات الطبية اللازمة في حال اكتشاف إصابة أي من الطرفين بهذا المرض.

 

ولفت عبدالغفار إلى أن المؤتمر تناول آليات وطرق تقديم التوعية والتثقيف الصحي لمصابي أمراض الدم وأسرهم، لتعريفهم بالممارسات الصحية السليمة اللازمة لحالتهم الصحية.


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