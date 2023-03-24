كما جرى خلال الاتصال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وهنّأ وزير الخارجية السعودي، خلال الاتصال، نظيره القبرصي بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له كل التوفيق والسداد.