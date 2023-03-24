"السجون" فى السعودية تبدأ إجراءات العفو عن عدد من النزلاء بمناسبة رمضان

إيمان حنا

بدأت المديرية العامة للسجون بالسعودية، تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكوم عليهم في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة شهر رمضان. وفق صحيفة"سبق".

وأوضح مدير عام السجون، أن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكى وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

من جهة أخرى، كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، قد أمر بالإفراج عن 971 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في إمارة دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفق صحيفة"البيان".

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن هذا يأتي حرصاً من الشيخ بن راشد على منح المشمولين به فرصة العودة مرة أخرى إلى حياتهم وأسرهم ومجتمعهم، كأفراد صالحين يقومون بأدوارهم في إطار مجتمعي يحترم حكم القانون الذي يشكل السياج الحامي لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

وأوضح النائب العام لإمارة دبي أن أمر الإفراج يعكس كذلك اهتمام الشيخ محمد بن راشد بإدخال البهجة والسرور على قلوب أُسر المشمولين بالأمر في مثل هذه المناسبات العطرة، مؤكداً أن النيابة العامة باشرت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، لتنفيذ أمر الإفراج وإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة لتمكين المشمولين بالعفو من الانضمام إلى ذويهم في أقرب وقت ممكن.