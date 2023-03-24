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الرئيس الأمريكى جو بايدن يبدأ زيارة إلى كندا

الجمعة، 24 مارس 2023 05:28 م
الرئيس الأمريكى جو بايدن يبدأ زيارة إلى كندا جو بايدن
كتب محمد جمال

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بدأ الرئيس الأمريكى جو بايدن زيارة إلى كندا هى الأولى لرئيس أمريكى إلى أوتاوا منذ عام 2009، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو ويلقي كلمة أمام البرلمان اليوم، وتحضر على جدول أعمال بايدن ملفات التجارة والهجرة والإنفاق الدفاعى الكندى وإرسال قوة دولية محتملة لتحقيق الاستقرار فى هايتى.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم بايدن إن الولايات المتحدة مصممة على العمل مع كندا لإدارة تدفقات المهاجرين، كما ستتطرق الزيارة إلى تحديد المساهمة الكندية فى حلف شمال الأطلسى ( الناتو ) وقيادة الدفاع الجوي الفضائى لأمريكا الشمالية ( نوراد ).

 


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أمريكا

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