وذكرت وزارة الدفاع السورية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الجمعة، إنه تم تكبيد المجوعات المسلحة خسائر فادحة، حيث تم القضاء على أحد عشر إرهابياً من بينهم متزعم المجموعة وإصابة أعداد كبيرة منهم، والاستيلاء على أسلحتهم وعتادهم، مشيرة إلى أن العناصر التي تم القضاء عليهم من بينهم جنسيات أجنبية.