وقال الكايد، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن المساعدات الأردنية مستمرة بالوصول إلى الأشقاء في سوريا، حيث تضم الشحنة الجديدة العديد من المواد الطبية والإغاثية والإنسانية، ومن ضمنها وحدة كلى متكاملة بكامل تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وأشار إلى أنه مع وصول هذه الشاحنات يصبح عدد شاحنات الجسر البري التي وصلت إلى سورية حتى اليوم 138 شاحنة حملت مئات الأطنان من المواد الطبية والإنسانية، وهي استمرار وتأكيد لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم كل ما يمكن للأشقاء في سورية لتجاوز محنة الزلزال.