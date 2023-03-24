افتتاح 5 مساجد بتكلفة 19 مليون جنيه بالجهود الذاتية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت 5 قرى ب محافظة كفر الشيخ ، افتتاح 5 مساجد، بالجهود الذاتية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ورعاية الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيونى وكيل مديرية الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة بكفر الشيخ.

وافتتح ياسر الصرادي، مدير إدارة اوقاف كفر الشيخ، مسجد الشرقى بقرية قراجه، ومسجد الحلافى الكبير بقرية الحلافي بكفرالشيخ، وافتتح الشيخ علي حمدون، مسجد التوحيد، بقرية الحدود، محلة القصب، كما افتتح الشيخ حمدي جعفر، مدير ادارة قلين، مسجد الرحمة بقرية نشرت ، وافتتح الشيخ فؤاد عمر، مدير الادارة، مسجد الكبير الحلاجين بقرية الحلاجين ، بسيدى سالم.

قال الشيخ محمد يونس ،وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم افتتاح 5 مساجد إحلال وتجديد، بالجهود الذاتية، بحضور مديري إدارات الأوقاف والمشايخ والخطباء، وقيادات مديرية الأوقاف وعدد كبير من الأهالي، تم افتتاح مسجد الحلافى الكبير شرق كفرالشيخ، على مساحة 975م ، بتكلفة 4 مليون جنيه، ومسجد الكبير بقرية الحلاجين بسيدى سالم ، على مساحة 300 متر، بتكلفة مليون جنيه، ومسجد الرحمة بقرية نشرت بقلين ، على مساحة 1205م تقريباً، بتكلفة 6 مليون و344 ألف جنيه، ومسجد الشرقى بقرية قراجة بكفر الشيخ، على مساحة 1200م، بتكلفة 5 مليون جنيه، ومسجد التوحيد بقرية الحدود محلة القصب بكفر الشيخ ، على مساحة 221م، بتكلفة 2مليون جنيه.