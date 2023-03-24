استجابة لشكاوى المواطنين.. رفع 100 طن تراكمات لمخلفات قمامة بالعجمى

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، توجهت الأستاذة هدى أبو كليلة رئيس حى العجمى لمحل الشكوى، حيث تابعت أعمال رفع تراكمات القمامة بالكامل حيث تم رفع 100 طن تراكمات لمخلفات قمامة من شارع حمادة العربى، وذلك بالتعاون مع الرصد البيئى وشركة نهضة مصر.

وقد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والأسواق العشوائية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين. والاستجابة لمطالب المواطنين فيما يتعلق برفع اشغالات الطريق المعيقة لحركة المرور و المارة. وتواصل باقي الأحياء والأجهزة المختصة شن الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين والأسواق العشوائية تيسيرًا على المواطنين.