ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن السلطات قولها ان 11 شخصا آخرين لا زالوا يتلقون العلاج حيث أنهم متواجدون فى وحدة العناية المركزة وحالتهم خطيرة.

وكان الرئيس الإندونيسى "جوكو ويدودو" قد قام بزيارة الناجين، ودعا حاكم العاصمة "جاكرتا" والوزراء إلى التوصل إلى حل لمستودعات الوقود الواقعة بالقرب من المناطق السكنية من أجل تجنب تكرار الكارثة.