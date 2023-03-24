إصابة طفلتين شقيقتين فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب طفلتان شقيقتان بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارة بالمجاورة التاسعة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية المركزى لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة المركزى بوصول " حبيبة ه م " 6 سنوات مصابة بجرح قطعى بالقدم اليمنى وكسر بالكاحل الايمن، وشقيقتها " حنين" 4 سنوات مصابة بجرح قطعى بالركبة اليمنى واشتباه نزيف بالمخ، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، ووضعهما تحت الملاحظة تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

فيما أصيب أمس 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفة اتجاه السويس، نطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جنيفة اتجاه السويس،مما أسفر عن إصابة 9 بإصابات متنوعة،جرى الدفع بسيارات الاسعاف، وتم نقل المصابين الى مستشفى العاشر الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.