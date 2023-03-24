اليوم السابع
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إشارة مرور.. تعرف على حالات لا يجوز فيها التخطى منعا لوقوع الحوادث

الجمعة، 24 مارس 2023 01:00 م
إشارة مرور.. تعرف على حالات لا يجوز فيها التخطى منعا لوقوع الحوادث المرور- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شددت الإدارة العامة للمرور على منع عادات خاطئة يقوم بها سائقو السيارات أثناء القيادة بسبب التخطى الخاطئ على الطرق ولكى يتم الوقاية من الحوادث توجد حالات لا يجوز فيها التخطى ومنها:

1-إذا كان مدى الرؤية حوله غير كاف يمنع التخطى

2-إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية التخطى أو تقوم هى ذاتها بتخطى مركبة أخرى أو كانت هناك مركبة تتبعه تريد أن تتخطاه.

3-إذا كان اتجاه المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق.

4-فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الأنفاق.

5-فى حالة توقف رتل من المركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها أو بسبب عرقلة المرور.

6-فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة.

7- لا يجوز أن يتخطى بعضها بعضاَ خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق.

8-فى الأماكن المحظور فيها التخطى بمقتضى علامات أو إشارات المرور أو طبقاً لتعليمات المرور.

9-لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضاً داخل المدن.

10- فى مسارات المرور المحددة بخطوط طولية تفصل بينها ولا يجوز السير على هذه الخطوط أو تخطيها.

 

 

 


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