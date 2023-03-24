اليوم السابع
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أوقاف المنوفية: إقامة صلاة التراويح فى 6 آلاف مسجد بالمحافظة

الجمعة، 24 مارس 2023 03:00 ص
أوقاف المنوفية: إقامة صلاة التراويح فى 6 آلاف مسجد بالمحافظة الدكتور زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أنه قبل بداية شهر رمضان المبارك، تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم، على جميع مستوى إدارات المحافظة بأكملها.
 
وأضاف فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتنظيف المساجد على مستوى الإدارات بالمحافظة، مع استمرارها طوال الشهر الكريم، لافتا إلى أنه يتم إقامة صلاة التراويح بمايقرب من 6 آلاف مسجدا على جميع أنحاء مراكز ومدن المحافظة.
 
وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أنه تم التنبيه على مدير الإدارات بالمرور اليومى على جميع المساجد فى شهر رمضان، عن طريق المفتشين على مستوى الإدارات بالمحافظة.
 

محافظة المنوفية

أوقاف المنوفية

شهر رمضان

صلاة التراويح



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