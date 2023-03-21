أوقاف الإسماعيلية: صلاة التراويح فى 2400 مسجد ودروس للسيدات بالمساجد الكبرى

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، إنه طبقا لتوجيهات وتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بفتح جميع المساجد أمام المصلين وخاصة فى شهر رمضان المبارك، تستقبل المساجد هذا العام المصليين فى الصلوات العادية وصلاة التراويح.

وإشار إسماعيل، إلى أن حملة نظافة المساجد انطلقت يوم الإثنين 13 فبراير الماضى، وكانت الانطلاقة من مسجد السلام بحى السلام بالإسماعيلية والتى تهدف لنظافة جميع المساجد والزوايا بالمديرية والتأكد من إزالة جميع المخلفات بالمساجد استعدادا لشهر رمضان المبارك ومازالت هذه الحملة مستمرة فى مختلف مساجد المحافظة ويقوم المفتشين ومديرى ادارات الاوقاف بمتابعة حملات النظافة والتعقيم يوميا.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إلى أنه خلال شهر رمضان سيتم إقامة الملتقى الفكرى، وذلك بمسجد أبو بكر الصديق بميدان شمبليون بحى الافرنج بالإسماعيلية كل ليلة فى رمضان بعد صلاة التراويح ويحاضر فيه نخبة من قيادات المديرية ونخبة من أساتذة جامعة الأزهر منهم الدكتور محمد المتولى على فاضل أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر ووكيل كلية الدراسات الإسلامية بنات بورسعيد وعميد المركز الثقافى الإسلامى بالإسماعيلية، والدكتور رجب أحمد عبدالحميد عودة أستاذ أصول اللغة المساعد بجامعة الأزهر، وغيرهم ونخبة من قيادات الوعظ بالأزهر من بينهم الشيخ أشرف السعيد مدير عام الوعظ بالإسماعيلية وغيرهم من أئمة قادة الفكر والمتميزين بالمديرية ويحاضر فى كل ليلة دكتور وإمام متميز، بالاضافة إلى درس العصر بالمسجد الذى يكون فيه الملتقى بمشاركة نخبة كبيرة من أئمة قادة فكر والأئمة المتميزين بالمديرية إمام المسجد الشيخ إبراهيم عيسى رمضان.

واشار الشيخ اسماعيل إلى أنه سيتم إقامة صلاة التراويح فى جميع المساجد بالمديرية وعددها 2400 مسجد، وصلاة التهجد فى 108 مسجد بالمديرية للأئمة المتميزة، والاعتكاف فى 95 مسجد بالمديرية، كما سيتم إقامة دروس السيدات بالمساجد الكبرى لعدد 40 مسجد يشارك فيه واعظات المديرية والأئمة المتميزين بها وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع طوال الشهر الكريم بعد صلاة الظهر، كما سيقام ملتقى فكرى للواعظات بمسجد أبو بكر الصديق بحى الافرنج بالإسماعيلية للسيدات بعد صلاة الظهر يوميا فى رمضان ما عدا يوم الجمعة مشاركة جميع الواعظات بالمديرية.

وأشار وكيل وزارة الاوقاف بالاسماعيلية، إلى أنه سيتم إقامة درس للنشئ بالمساجد الكبرى لعدد 40 مسجد يشارك فيه واعظات المديرية والأئمة المتميزين بها وذلك يوم الخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر، وإقامة السهرة الرمضانية بقصور الثقافة بالإسماعيلية بناءا على تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف وهيئة قصور الثقافة يحاضر فيه نخبة كبير من قيادات المديرية وأساتذة جامعة الازهر والأئمة المتميزين بالمديرية.