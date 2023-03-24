أمن المنافذ يضبط (2560) مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة، العديد من الحملات الأمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، تحررت المحاضر اللازمة تجاه المتهمين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ومنها فى مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط عدد (2) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (2560) مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم ضبط (34) قضية فى مجال الأمن العام، تنفيذ (267) حكم قضائى متنوع، وضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية .