أكبر مائدة إفطار للصائمين بالشرقية يقيمها متطوعون بإشراف الأوقاف.. فيديو

الشرقية- إيمان مهنى

أقامت مديرية الأوقاف بالشرقية، بالتعاون مع المطبخ الخيري، مائدة إفطار للصائمين، بساحة مسجد الفتح بالزقازيق، التي تعد من أكبر موائد الإفطار بالمحافظة، التي تسع أكثر من 500 شخص.

كما يقدم المطبخ الخيري الذي يقيمه مجموعة من الشباب المتطوعين، أكثر من 1000 وجبة لإفطار الصائمين بالمؤسسات الخيرية والأسر الاكثر احتياجا بمنزلهم طوال الشهر الكريم.

وتقول أسماء فودة متطوعة، إنها يوميا تبدأ يومها عقب صلاة الفجر بالقيام بإعداد الوجبات حسب الجدول فراخ أو لحوم أو سمك ، وعند صلاة الظهر يكون انتهي من الطهو، ثم يأتي المتطوعين لتعبئته قبل العصر، وتوزيعها علي الأسر المستهدفة.

كما يأتي الي ساحات مسجد الفتح، ليبدأ فريق المتطوعين في وضع الوجبات علي المائدة وخدمة الصائمين حتي الإنتهاء من الإفطار جميع المتوجدين، ويعقبها إفطارنا كشباب المتطوعين.

وأعرب كريم مصطفي مؤسس المطبخ الخيري "التكية "، عن شكره لمديرية الأوقاف، وتعاونها في لإقامة مائدة افطار الصائمين واختيار ساحة مسجد الفتح التي تتوسط عدد من منشآت حيوية ومستشفيات ويتردد عليها الكثيرون من المواطنين من مختلف أنحاء المحافظات .