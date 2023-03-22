مسجد الفتح بالزقازيق يقيم ملتقى الفكر الإسلامى ومائدة إفطار طوال الشهر الكريم

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت مديرية الأوقاف بالشرقية، بإشراف الشيخ مجدى بدران وكيل الوزارة، انه تقام صلاة الارواح بمساجد المحافظة، ذلك تنفيذا لتعليمات الوزارية.

وأضافت مديرية الأوقاف، أن مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، سيكون من كبرى المساجد التى ستقام فيه التراويح، نظرا لاتساعه أعدادا كبيرة من المصلين، كما أنه المسجد الرسمى للمحافظة، الذى تقام فيه الاحتفالات بالمناسبات الإسلامية.

و بدوره قال الشيخ ياسر فتحى أمام وخطيب المسجد، انه يوميا عقب صلاة التروايح سيقام يوميا ملتقى الفكر الإسلامى الذى سيحاضر فيه علماء من الأزهر الشريف والأوقاف، ومثله للسيدات عقب صلاة الظهر، بالإضافة إلى أنشطة للأطفال كل خميس.

و أضاف لـ "اليوم السابع "، انه ستقام ليالى احياء القران، سيقرء فيها كبار قارئ القران الكريم، كما يوجد مائدة افطار طوال الشهر الكريم.

و يعد مسجد الفتح بالزقازيق، مركز إشعاع دينى تنورى، يوميا تعقد حلقات الدينية، من بينها مقرئه السيدات وهى الوحيدة على مستوى المحافظة، التى تقام كل السبت أسبوعيا، وفى نفس اليوم أيضا مجلس الإفتاء للدكتور عبد السلام عفيفى أستاذ بجامعة الأزهر، والذى يقوم فيه بالرد على أسئلة المواطنين وأخذ الفتوى منه، ويوم الأحد الدرس المنهجى، والاثنين مخصص لمقرئه الأعضاء والأئمة، برنامج التثقيفى الطفل، والدرس الدينية المختلفة ومركز الدعوة ملحق بالمسجد، فضلا عن إلى الفتح هو المسجد الرسمى الذى يتم فيه إقامة كافة الاحتفالات بالمناسبات الدينية.

كما أن المسجد يضم مركزا ثقافيا ومركزا لتدريب الدعاة ومركز للدعوة الإسلامية ودار مناسبات ومكتبتان، ومساحة صحنه 950 مترا مربعا بخلاف ملحقاته ويسع 200 مصل.