أطعمة بلاش منها على السحور عشان ماتحسش بالعطش خلال الصيام

كتبت فاطمة ياسر

السحور يعد الوجبة الأساسية التي يعتمد عليها الصائم، فهي الوقود له خلال ساعات الصيام التي يخضع لها في اليوم التالي. وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها والابتعاد عن تناولها خلال تناولك لوجبة السحور حتى لا تصاب بالعطش خلال ساعات الصيام.

فهناك بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها لأنها غير صحية وتعرضك للشعور بالعطش خلال الصيام، وأيضا تزيد من شعورك بالتعب والإرهاق الشديد خلال ساعات الصيام، ويكون السبب هو اتباع عادات غذائية خاطئة.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع “everydayhealth” أبرز الأطعمة التي يجب تجنبها في وجبة السحور حتى لا تتعرض للعطش، ومنها:

- المخلل:

ابتعد عن تناول الأملاح بشكل عام في وجبة السحور، لأنها تزيد من شعورك بالعطش خلال الصيام، كما أنها تزيد من شعور بالخمول، لأنها تتسبب في التعرض والإصابة بارتفاع ضغط الدم.

- اللحوم المصنعة:

ابتعد قدر الإمكان عن تناول اللحوم المصنعة خلال تناولك لوجبة السحور، لأنها تزيد من الشعور بالعطش والخمول خلال ساعات الصيام، ومنها البسطرمة واللانشون والسوسيس، إلخ.

- مشروبات غنية بالكافيين:

هل تعلم أن تناولك للمشروبات الغنية بالكافيين وخاصة القهوة علي وجبة السحور، تتسبب في التعرض والإصابة بالتعب والإرهاق الشديد والعطش، لأنها تتسبب في التخلص من السوائل المحتفظة في الجسم عن طريق عملية التبول.

-المشروبات الغازية:

لأنها مرتفعة السكريات، فتزيد من تعرضك لزيادة الوزن، والعطش الشديد.