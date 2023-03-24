أسوان تشارك غدا فى فاعليات "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار فى المبانى الرسمية

أعلن أشرف عطية، محافظ أسوان، عن أنه بالتنسيق مع وزارة البيئة ستشارك المحافظة فى الحدث البيئى العالمى السنوي، المتمثل فى الاحتفال بساعة الأرض "Earth Hour" والذى يشهد مشاركة واسعة بمختلف دول العالم من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه مقرر أن يتم تنفيذ ذلك غداً السبت 25 مارس الجارى، بدءاً من الساعة 8:30 مساءاً حتى الساعة 9:30 مساءاً للمساهمة فى ترشيد إستهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الإحتباس الحرارى والتغييرات المناخية ، وظهور مصر بالمظهر المشرف لدعم قضايا البيئة.

وأشار عطية، إلى أن هذا الحدث المتمثل فى " ساعة الأرض " ‬يعد رسالة قوية للأجيال الحالية والقادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد إستهلاك الطاقة ، وتقليل الإنبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية من أجل حماية البيئة ، وأن ذلك يعتبر دعوة للجميع للمشاركة والتفاعل معه ، مؤكداً على ضرورة الإلتزام بعدم إطفاء أى أضواء أو أجهزة يترتب عليها أخطار بأى شكل سواء على الأفراد أو الأماكن العامة أو الخاصة حيث أنه لابد على الجميع أن يضعوا السلامة أولاً قبل تنفيذ ذلك.

وأوضح المحافظ، أنه تم إعطاء توجيهات للجهات المختلفة بالمشاركة فى هذا الحدث الهام من خلال إطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية فى كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة ، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى وغيرها من الأماكن غير الحيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن "ساعة الأرض" هى حدث عالمى سنوى من تنظيم ( الصندوق العالمى للطبيعة ) ، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة فى مواجهة التغيرات المناخية ، ويجرى خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة فى آخر سبت من شهر مارس.

وكانت مدينة سيدنى الأسترالية هى أولى المدن التى بدأت هذه الحملة فى 2007 ، عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار فى المنازل والأماكن العامة ، ونجحت الفكرة حيث شارك بها 2.3 مليون شخص من سكان المدينة ، ومنذ ذلك الحين تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية وشاركت مدن العالم تباعاً ، وكانت "دبى" المدينة العربية الأولى التى شاركت فى هذه الفعالية عام 2008، وتبعتها القاهرة فى عام 2009 حيث تم إطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية بها ، ثم تبعتها الرياض عام 2010، ومن المعتاد أن يطفئ أكثر من ٣٥٠ مكاناً شهيراً حول العالم أضواءه للإحتفال بهذه المناسبة بما فى ذلك برج إيفل بفرنسا ، وناطحة سحاب إمباير ستيت فى نيويورك.