انتشال الجثة الرابعة من المفقودين فى حادث غرق مركب بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

نجحت جهود فرق الإنقاذ بمحافظة أسوان، فى انتشال جثة جديدة من المفقودين فى حادث غرق قارب فى نهر النيل أمام قرية أبو هور بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وجار البحث عن باقى المفقودين الآخرين .

تلقى مرفق إسعاف اسوان إخطارا يفيد بانتشال الجثة الرابعة من المفقودين ال6 فى حادث غرق مركب فى نهر النيل أمام قرية أبو هور بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة التى تم العثور عليها اليوم لشخص يدعى أشرف فتحى الزاكى 35 سنة وجارى البحث عن المفقودين الاثنين الآخرين وهم نجله حسن أشرف 5 سنوات وعمرو حسن محمد 35 سنة.

وكانت محافظة أسوان شهدت يوم 6 مارس الماضى حادث غرق مركب " فلوكه" فى نهر النيل أمام قرية أبو هور بعد موجة طقس سيئة، واسفر عن الحادث غرق 6 أشخاص وهم أشرف فتحى الزاكى 35 سنة، ونجله حسن أشرف 5 سنوات، وعمرو حسن محمد 35 سنة من قرية الأمبركاب، وأيضاً عبد الرحمن فتحى 30 سنة، ونجله نعمان 3 سنوات، ومحمد عبد القادر غلاب 36 سنة.