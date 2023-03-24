اليوم السابع
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أسلوب جديد للنصب.. ضبط سيدة مطلوبة فى 35 قضية نصب تتسول بالقاهرة (فيديو)

الجمعة، 24 مارس 2023 04:18 م
أسلوب جديد للنصب.. ضبط سيدة مطلوبة فى 35 قضية نصب تتسول بالقاهرة (فيديو) السيدة
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضرر فيه عدد من المواطنين من إحدى السيدات تقوم باستجداء المارة بإحدى المناطق بالقاهرة الجديدة وترديدها عبارات بصوت مرتفع والإدعاء بتعرضها لظروف صعبة، وعدم تقديم يد العون لها من المسئولين بالدولة وتحصلها على مبالغ مالية من المواطنين .

 
 وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة المذكورة (تقيم بمحافظة الشرقية "وتبين سابقة قيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بمحل سكنها والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت حوالى 6 مليون جنيه بدعوى توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوات الكهربائية وفرت هاربة ومحكوم عليها فى 35 قضية نصب") .
 
اعترفت المذكورة بإرتدائها "النقاب" فى محاولة منها للتخفى وأنها كانت تتردد على المناطق الراقية بالقاهرة وتقوم بإستجداء المارة بهذا الأسلوب للحصول منهم على الأموال فى إطار نشاطها فى مجال النصب .
 
 

نصب

احتيال

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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