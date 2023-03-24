أخبار مصر.. "الأوقاف" تفتتح 48 مسجدا جديدا و9 صيانة وتطويرا بالمحافظات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، ومع بداية شهر رمضان المبارك 57 مسجدًا منها 48 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و9 مساجد صيانة وتطويرًا.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
"الأوقاف" تتفتح 48 مسجدا جديدا و9 صيانة وتطويرا بالمحافظات
الأرصاد: حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية بداية من مساء اليوم
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد ستشهد حالة من التقلبات وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وستشهد فترات النهار ارتفاعا في درجات الحرارة ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، لأنها قادمة من مناطق صحراوية، وستسقط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى ليلا وقد تكون رعدية أحيانا، ومع دخول يوم السبت ستنضم المناطق الشرقية إلى الغربية في فرص سقوط الأمطار، حيث ستكون ما بين المتوسط والغزير.
جامعة القاهرة ضمن أفضل 50 جامعة عالمية في التخصصات بالتصنيف الإنجليزي "QS"
أعلن التصنيف الإنجليزي "كيو إس" العالمي للتخصصات لعام 2023 (QS Quaquarelli Symonds)، قائمة أفضل الجامعات والتخصصات على مستوى العالم، مؤكدًا على أن جامعة القاهرة تعد أقوى الجامعات المصرية بفارق كبير، إذ تشارك في التصنيف بـ27 تخصصًا، أى أكثر من ضعفى عدد التخصصات المدرجة فى التصنيف لأقرب منافسيها محلياً.
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أول جمعة من رمضان.. غسل صحن المطاف بالحرم المكى 10 مرات
تغسل الفرق الميدانية بالحرم المكى، اليوم جمعة، صحن المطاف 10مرات، كل غسلة لا تتجاوز مدتها 20 دقيقة، وتتم عمليات التطهير والغسل والتعقيم والتعطير في تكامل متناغم لمنظومة الإمكانات البشرية والآليات والمعدات، حيث تتجمع في المكان المخصص بعد التأكد من سلامتها للنزول إلى جوار الكعبة المشرفة لتبدأ بالعمل بالدوران حول الكعبة المشرفة بطريقة فنية وسريعة لا تتسبب في أي إعاقة للطائفين مع استخدام مواد خاصة بالمسجد الحرام صديقة للبيئة.
إغلاق طرق مطار شارل ديجول وإضراب 31% من العاملين فى المستودعات الفرنسية
تستمر حالة الاحتقان في فرنسا، وسط خروج أكثر من مليون متظاهر للاحتجاج على قانون إصلاح نظام التقاعد، وقال متحدث باسم مجموعة شركات النفط في فرنسا "توتال إنرجيز"، إن 31% من العاملين في مصافي ومستودعات النفط الفرنسية الكبرى، أضربوا عن العمل صباح الجمعة، وفقا لمجلة "سيمانا" الإسبانية.
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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار تمتد للقاهرة.. والعظمى بالعاصمة 28 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
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