5 نصائح مهمة لمرضى السكر فى رمضان

كتبت ايناس البنا

فى شهر رمضان هناك العديد من النصائح لـ مرضى السكري قالت الدكتورة نيتي أغاروال ، أخصائية الغدد الصماء في أحد مستشفيات دلهي وفقا لموقع " healthsite"، إنه "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الخاضع للسيطرة ، هناك خطوات يمكنهم اتخاذها لإدارة مستويات السكر لديهم ، خاصة أثناء الصيام لفترات طويلة خلال شهر رمضان.

عادات الأكل الصحية مهمة للفترات بين السحور والإفطار. ولا تنس مراقبة سكر الدم لديك أثناء الصيام ؛ يمكنك القيام بذلك دون عناء أثناء التنقل حيث توجد الآن خيارات جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) بالإضافة إلى أجهزة قياس السكر في الدم التقليدية التي تتطلب وخز الإصبع، من المهم أيضًا أخذ نصيحة الطبيب لفهم أي تغييرات مطلوبة مع أدويتهم ".

أثناء الصيام ، يمكن أن يكون استخدام مقاييس مثل الوقت في النطاق من خلال جهاز المراقبة المستمرة للسكري مفيدًا للغاية في إدارة مرض السكري.

يرتبط فحص قراءات نسبة السكر في الدم في كثير من الأحيان بوقت أكبر في النطاق ، مما يمكن أن يحسن التحكم في الجلوكوز ويقلل من خطر حدوث مضاعفات صحية على المدى الطويل. يجب أن يسعى المرء إلى أن يكون في النطاق لمدة 17 ساعة من أصل 24 ساعة يوميًا. إلى جانب ذلك ، هناك بعض الأشياء الأساسية التي يجب على مرضى السكري مراعاتها أثناء الاحتفال بشهر رمضان.

4 نصائح للتحكم في مرض السكري أثناء شهر رمضان هذا العام

النوم جيدًا: ساعات كافية من النوم الجيد ضرورية للصحة والعافية، بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان ، عندما تكون وجبة ما قبل الفجر أمرًا حيويًا للحفاظ على طاقتك ، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم أمر بالغ الأهمية.

يساعد هذا أيضًا في تجنب الحرمان من النوم، والذي يمكن أن يؤثر على جوعك، يمكن أن يدعم هذا أيضًا عملية التمثيل الغذائي ويساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم ، وهو أمر ضروري عند إدارة مرض السكري.

تناول وجبة سحور تعزز الطاقة (قبل الفجر): قم بتضمين المزيد من الأطعمة النشوية الغنية بالألياف التي تطلق الطاقة ببطء ، من الشوفان والخبز متعدد الحبوب إلى الأرز البني أو البسمتي ، إلى جانب الخضار يمكنك أيضًا الحصول على البروتينات مثل السمك والتوفو والمكسرات للحصول على الطاقة، اشرب الكثير من السوائل، ولكن تجنب المشروبات السكرية أو التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية وغير ذلك.

التجديد بشكل صحيح أثناء الإفطار (الإفطار): يُفطر الصيام تقليديًا بالتمر والحليب ، والذي يمكنك اتباعه مع الكربوهيدرات المعقدة. تأكد من ترطيب نفسك أيضًا. تناول الأطعمة الحلوة والمقلية أو الزيتية باعتدال ، لأنها يمكن أن تؤثر على صحتك. يمكن أن تساعد الفاكهة قبل النوم أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر حتى الصباح الباكر.

ضع خطة: ما الذي يمكنك فعله إذا كان مستوى السكر في دمك مرتفعًا جدًا أو منخفضًا أثناء الصيام أو قبله أو بعده أمر بالغ الأهمية؟ من الضروري أن تأخذ نصيحة طبيبك بشأن أن تكون في نطاق الجلوكوز المستهدف لمدة 75٪ على الأقل من اليوم ، حتى أثناء الصيام.

اتبع روتين تمرين لطيف: حافظ على النشاط البدني ولكن قلل من شدته لتجنب بذل مجهود إضافي. يمكنك تجربة التدريبات البسيطة أو المشي أو اليوجا. يمكن أن يساعدك تدريب المقاومة أيضًا على تجنب فقدان العضلات وبناء القوة في هذا الوقت.

بالإضافة إلى هذه النصائح

يجب أن يظل مرضى السكري متيقظين لأي اتجاهات لفرط سكر الدم أو نقص السكر في الدم وأن يعتنوا بها على الفور. لذلك ، بينما يختار بعض مرضى السكري الصيام خلال شهر رمضان ، فإن وجود خطة جاهزة يمكن أن يساعدك في إدارة صحتك في هذا الوقت.