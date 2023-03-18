لمرضى السكرى والضغط.. اعرف الفوائد الصحية للتمر فى رمضان

كتبت ميرفت رشاد

التمر هي واحدة من أصح الفواكه على هذا الكوكب، إنها بديل صحي للسكر ولديها مجموعة من الفوائد الصحية إضافة التمر إلى نظامك الغذائي يمكن أن يوفر لك قوة تغذية، وإليك فوائده المدهشة عند تناوله فى شهر رمضان الكريم، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

فوائدها الصحية ستدهشك

1. التمر مليء بالحديد ومضادات الأكسدة والعديد من الفيتامينات التي يمكن أن تفيدك.

2. في حين أن التمر غني بالسعرات الحرارية ، إلا أنه يمكن أن يكون وجبة خفيفة رائعة ، يمكن أن يمنحك الطاقة المطلوبة بعد الصيام لفترة طويلة، حيث يحتاج الجسم إلى تجديد الجليكوجين والفاكهة أو التمر يساعد في خدمة هذا الغرض.

3.هذا هو سبب استخدام التمر في الإفطار في رمضان ، يمكن أن تؤكل التمر للإفطار عند الصيام المتقطع ، الوقت الذي تفطر فيه هو الوقت الذي تعمل فيه خلاياك كإسفنجة ، حتى تمتلئ ببعض العناصر الغذائية ويكون الطعام المغذي مثل التمر هو المكان المثالي لتناول الإفطار.

4. التمر رائع للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، فهي غنية بالبوتاسيوم والألياف غير القابلة للذوبان، تذكر أن تناول التمر قد لا يكون فكرة جيدة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب ومستويات عالية من البوتاسيوم في نفس الوقت، وبالمثل ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى ومستويات عالية من البوتاسيوم تجنب تناول التمر.

5. التمر ممتاز في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، يمكن أن يكون التمر الغني بالبوتاسيوم والألياف غير القابلة للذوبان مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

6. مرض السكري يمكن أن يأكل التمر ، وخاصة الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ، إن تناول واحد أو اثنين أو ثلاثة تمور في اليوم متباعدة مع اللوز يعد آمنًا لمرضى السكر، إن تناولها بهذا النمط والجمع لن يسمح لمستويات السكر في الدم بالارتفاع بسرعة.